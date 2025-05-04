У Черкасах пролунала серія вибухів через дронову атаку, іде робота ППО
У Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Місто у ніч проти 4 квітня передуває під ударом дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
"Серія вибухів в обласному центрі. Наслідки з'ясовуємо", - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі.
Він також поінформував про роботу сил та засобів протиповітряної оборони на тлі дронової атаки.
Та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також нагадав про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.
"В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео", - йдеться в заяві глави ОВА.
Зазначимо, о 23:55 у Повітряних силах попереджали мешканців Черкас про фіксацію руху БПЛА противника у бік міста з південного напрямку.
Додамо, що черкаські пабліки та місцеві ЗМІ писали про вибухи, які було чути у Черкасах приблизно з 23:30 і до опівночі. Вказувалося, що у цей період у районі міста було чути щонайменше шість вибухів.
Чергова атака "Шахедів"
Як повідомлялося раніше, ввечері у суботу, 3 травня, був зафіксований запуск з боку російських окупантів кількох груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедів".
Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 183 БПЛА. Як поінформували у Повітряних силах вже вранці, сили ППО знищили 77 дронів, ще 73 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також військові розповіли, що протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
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