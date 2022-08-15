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Насколько Украина готова к самому сложному в истории отопительному сезону: в правительстве дали ответ

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Понедельник 15 августа 2022 02:15
Насколько Украина готова к самому сложному в истории отопительному сезону: в правительстве дали ответ Фото: Украина на 70% готова к новому отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина на 70% готова к новому отопительному сезону, старт которого запланирован на 15 октября. Дата ориентировочная, ведь все будет зависеть от погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, сделанное в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что все идет по плану там, где это возможно, в тех громадах, которые не пострадали. У тех, которые пострадали, - начаты работы по восстановлению объектов теплокоммунэнерго, центрального теплоснабжения.

"Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ", - сообщил Чернышов.

Министр также добавил, что Украина накапливает газ, чтобы уверенно проходить самый сложный в истории отопительный сезон.

Напомним, ранее в Кабмине сделали важное заявление об отопительном сезоне, в частности о том, какая температура будет в домах украинцев этой зимой.

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