В Кабмине сделали важное заявление о старте отопительного сезона
Отопительный сезон в Украине начнется традиционно после 15 октября с учетом погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Виннице.
По его словам, начало отопительного сезона планируется на середину октября. И на уровне правительства принято решение не повышать тарифы на тепло. А газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.
"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - отметил Чернышев.
Он подчеркнул, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.
"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в связи с тем, что в подконтрольной части в этом году не удастся обеспечить отопительный сезон.
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