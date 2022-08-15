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Наскільки Україна готова до найскладнішого в історії опалювального сезону: в уряді дали відповідь

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Понеділок 15 серпня 2022 02:15
Наскільки Україна готова до найскладнішого в історії опалювального сезону: в уряді дали відповідь Фото: Україна на 70% готова до нового опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна на 70% готова до нового опалювального сезону, старт якого заплановано на 15 жовтня. Дата орієнтовна, адже все залежатиме від погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, зроблену в ефірі національного телемарафону.

Посадовець зазначив, що все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, - розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання.

"Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж і систем ЖКГ", - поінформував Чернишов.

Мініст також додав, що Україна накопичує природний газ, аби впевнено проходити найскладніший в історії опалювальний сезон.

Нагадаємо, раніше в Кабміні зробили важливу заяву про опалювальний сезон, зокрема про те, яка температура буде в оселях українців цієї зими.

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Опалювальный сезон
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