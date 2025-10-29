ua en ru
Наскільки українські біженці задоволені життям в Німеччині: результати дослідження

Середа 29 жовтня 2025 15:20
UA EN RU
Наскільки українські біженці задоволені життям в Німеччині: результати дослідження Українці в Німеччині поділились своїми настроями (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Більшість українських біженців, які перебувають у Німеччині через війну, відчувають невисокий рівень задоволення життям. Про це свідчать результати дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на DW.

Рівень задоволення нижчий, ніж у мігрантів зі Східної Європи

За шкалою від 0 до 10, українці оцінюють своє життя в середньому на 6,3, тоді як іммігранти з інших східноєвропейських країн - 7,2. Експерти пояснюють це тим, що більшість українських біженців не має досвіду життя за кордоном та пережили війну.

Статистика за категоріями

  • менш задоволені (0-6): 51,4%
  • задоволені (7-8): 38,3%
  • дуже задоволені (9-10): 10,2%

Серед людей до 50 років показники трохи кращі: 48,4% - "менш задоволені", а старше 50 років - 60% "менш задоволених".

Жінки та одинокі біженці відчувають більше труднощів

Дослідження показало, що українські жінки відчувають нижчий рівень задоволення життям у Німеччині, ніж чоловіки. Також особливо низький рівень задоволення серед тих, хто приїхав без партнера.

Натомість українці, які живуть з малолітніми дітьми, добре розмовляють німецькою та не мешкають у гуртожитках, демонструють вищий рівень задоволення життям.

Невелике зростання задоволення за рік

Порівняно з 2022 роком, рівень задоволення українців у Німеччині дещо зріс - з 5,9 до 6,3 пункту. Фахівці пояснюють це освоєнням мови, переїздом з гуртожитків у приватне житло та початком працевлаштування.

Читайте також про те, що у Чехії за останні місяці кількість нових українських біженців зросла більш як удвічі, і нині сягає майже 400 тисяч осіб. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії зростання пов’язують з дозволом виїзду 18-22-річних чоловіків з України.

Раніше ми писали про те, що Німеччина зіткнулася з різким зростанням заявок на отримання захисту українців у віці 18-22 років - з приблизно 100 до тисячі на тиждень. На фоні цього в Німеччині посилюються політичні суперечки навколо напливу молодих українців.

