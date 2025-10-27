ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Наплив біженців у Чехії подвоївся після дозволу виїзду молодих чоловіків з України

Понеділок 27 жовтня 2025 18:08
UA EN RU
Наплив біженців у Чехії подвоївся після дозволу виїзду молодих чоловіків з України У Чехії вдвічі зросла кількість біженців (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Чехії за останні місяці кількість нових українських біженців зросла більш як удвічі, і нині сягає майже 400 тисяч осіб. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії зростання пов’язують з дозволом виїзду 18-22-річних чоловіків з України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Novinky.cz.

Подвоєння кількості українців

За даними чеського МВС, якщо у вересні відомство видавало близько 1,5 тисячі дозволів на проживання щомісяця, то у жовтні цей показник зріс до понад 3 тисяч.

Загалом лише у вересні видано 13,5 тисяч дозволів на тимчасовий захист - це рекордний показник за останній рік.

Прессекретарка МВС Гана Мала зазначила, що причиною став дозвіл української влади виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років, що призвело до різкого збільшення потоку заяв.

Чехія вийшла в лідери ЄС

Нині у Чехії проживає близько 400 тисяч українців. Хоча за абсолютною кількістю українських біженців лідирує Німеччина (понад 1 мільйон осіб), Чехія посідає перше місце за співвідношенням до місцевого населення.

Тобто на кожного чеха припадає більше українців, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу.

Влада країни запевнила, що ставлення до українців не зміниться, а статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, планують продовжити на рівні ЄС.

Яка ситуація в інших країнах

У Німеччині тривають дискусії про зміну системи допомоги українцям. Прем’єр Баварії Маркус Зьодер закликав припинити виплати та перейти до нової моделі підтримки.

В Австрії до кінця 2025 року закриють останній центр для українських переселенців - Quartier Schlossberg, який із початку війни прийняв понад 9 тисяч осіб.

А в Польщі з 1 листопада набудуть чинності нові правила проживання українських біженців: безкоштовне житло залишиться лише пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним родинам. Решті доведеться орендувати житло самостійно. Статус тимчасового захисту при цьому продовжено до 4 березня 2026 року.

Читайте також про те, що після того, як Україна наприкінці серпня скасувала заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася з різким зростанням заявок на отримання захисту - з приблизно 100 до тисячі на тиждень. На фоні цього в Німеччині посилюються політичні суперечки навколо напливу молодих українців.

Раніше ми писали про те, що до кінця року у Відні припинить роботу останній в Австрії центр для прийому українців, які тікають від війни. Причиною стало скрутне становище притулку, який тривалий час працював на межі своїх можливостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію