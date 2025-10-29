ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Насколько украинские беженцы довольны жизнью в Германии: результаты исследования

Среда 29 октября 2025 15:20
Насколько украинские беженцы довольны жизнью в Германии: результаты исследования Украинцы в Германии поделились своими настроениями (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Большинство украинских беженцев, которые находятся в Германии из-за войны, испытывают невысокий уровень удовлетворенности жизнью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института демографических исследований (BiB).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Уровень удовлетворенности ниже, чем у мигрантов из Восточной Европы

По шкале от 0 до 10, украинцы оценивают свою жизнь в среднем на 6,3, тогда как иммигранты из других восточноевропейских стран - 7,2. Эксперты объясняют это тем, что большинство украинских беженцев не имеет опыта жизни за рубежом и пережили войну.

Статистика по категориям

  • менее довольны (0-6): 51,4%
  • довольны (7-8): 38,3%
  • очень довольны (9-10): 10,2%

Среди людей до 50 лет показатели немного лучше: 48,4% - "менее довольны", а старше 50 лет - 60% "менее довольных".

Женщины и одинокие беженцы испытывают больше трудностей

Исследование показало, что украинские женщины испытывают более низкий уровень удовлетворенности жизнью в Германии, чем мужчины. Также особенно низкий уровень удовлетворения среди тех, кто приехал без партнера.

Зато украинцы, которые живут с малолетними детьми, хорошо разговаривают на немецком и не живут в общежитиях, демонстрируют более высокий уровень удовлетворения жизнью.

Небольшой рост удовлетворения за год

По сравнению с 2022 годом, уровень удовлетворения украинцев в Германии несколько вырос - с 5,9 до 6,3 пункта. Специалисты объясняют это освоением языка, переездом из общежитий в частное жилье и началом трудоустройства.

Ранее мы писали о том, что Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты украинцев в возрасте 18-22 лет - с примерно 100 до тысячи в неделю. На фоне этого в Германии усиливаются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев.

Читайте также о том, что в Чехии за последние месяцы количество новых украинских беженцев выросло более чем вдвое, и сейчас достигает почти 400 тысяч человек. В Министерстве внутренних дел Чехии рост связывают с разрешением выезда 18-22-летних мужчин из Украины.

