Насиров подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Насиров баллотируется как самовыдвиженец

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Константина Хивренко.

Как сообщил Хивренко, Насиров баллотируется как самовыдвиженец.

Центризбирком в течение пяти дней должен рассмотреть предоставленные Насировым документы.

Как известно, президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты: Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Виталия Куприя, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового.

Кроме того, сообщалось, что Центризбирком дважды отказал правозащитнику из Броваров (Киевская область) Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом на должность президента. В ЦИК сообщали, что Ратуш не внес необходимый денежный залог.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 16 января, ЦИК разрешил представителям 29 общественных организаций иметь своих наблюдателей на выборах президента.