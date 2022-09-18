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Наші захисники поступово витискають росіян, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

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Неділя 18 вересня 2022 00:45
Наші захисники поступово витискають росіян, але потрібен час і зусилля, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"ЗСУ, підрозділи розвідки, СБУ, Нацгвардія поступово витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні й зберігати всю нашу міцність", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що багато загабників вже усвідомили, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті.

Президент розповів, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті він гарантував росіянам поводження, згідно з усіма конвенціями.

"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - додав український лідер.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою фундаментально змінили характер сучасної війни.

Своєю чергою Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

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