Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть не уявляєте, - Трамп

Трамп заявив, що вибори в США настільки нечесні, що американці навіть не уявляють масштабів проблеми.

Свої слова він проілюстрував історією з виборами в Лос-Анджелесі, де, на його думку, голоси раптово знайшлися на користь однієї з учасниць.

Що саме сказав Трамп

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, американський президент згадав вибори у Лос-Анджелесі та ситуацію навколо Спенсера Пратта.

За словами Трампа, він сподівався, що Пратт вийде у фінал, проте результати голосування несподівано змінилися після підрахунку додаткових голосів.

"Я спостерігав за виборами в Лос-Анджелесі - це було просто ганебне видовище. Всі - і я в тому числі - були впевнені, що Спенсер Пратт вийде у фінал. А та учасниця, яка лідирувала або, скажімо так, перемагала, раптом розплакалася зі словами: "О боже, я програла, я програла". Але потім зненацька знайшлись голоси, необхідні для того, щоб вона таки пройшла далі", - сказав президент США.

Після цього він офіційно вперше оголосив про нечесність виборів.

"Наші вибори настільки нечесні - ви навіть уявити собі не можете!" - заявив Трамп.

Таким чином президент США знову поставив під сумнів чесність американської виборчої системи. При цьому жодних доказів фальсифікацій безпосередньо у своєму виступі він не надав.

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Заява прозвучала на тлі поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США, що пройшли 3 листопада. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу.