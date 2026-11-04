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Трамп назвав основну причину поразки республіканців на виборах

20:41 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Трамп назвав основну причину поразки республіканців на виборах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Поразка на проміжних виборах Республіканської партії США має головну причину. Її нарешті спромоглися озвучити у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента США Дональда Трампа, передає The White House у Х, і віцепрезидента США Джей Ді Венса у Х.

Трамп назвав причину поразки

Трамп зазначив, що війна проти Ірану коштувала республіканцям втрат на проміжних виборах. Він відповідав на запитання щодо заяв Венса, в яких він звинуватив саме цей конфлікт у програші своєї партії.

"Я думаю, що це значною мірою правда, бо це трохи короткостроково призвело до зростання цін на бензин", - сказав Трамп.

Проте зауважив, що знову розпочав би війну проти Ірану, бо це є єдиним рішенням у довгостроковій перспективі.

"Ви не можете дозволити Ірану мати ядерну зброю", - додав він.

Він також сказав, що очікував більшого зростання ціни на нафту.

Венс про поразку республіканців

Раніше Венс назвав 4 причини, чому республіканці програли проміжні вибори до Конгресу США. Він пов'язав поразку передусім із війною проти Ірану, а також невдоволенням виборців економічною ситуацією та відносинами Вашингтона з Ізраїлем.

"Причина нашої поразки - війна. Про це вчора ввечері заявив сам президент", - каже він.

Трамп звинувачував Україну

Раніше очільник США неодноразово називав відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах "ганьбою".

Нібито саме ця відповідь України на повітряний терор країни-агресорки призвела до зростання цін на нафту у світі.

На початку жовтня Трамп стверджував, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російським НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

Він додав, що якби цього не відбувалося, тоді США не мали б проблем із дизельним паливом.

Крім того, Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по російській інфраструктурі, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного палива.

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