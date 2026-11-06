Наши выборы настолько нечестные, что вы даже не представляете, - Трамп

Трамп заявил, что выборы в США настолько нечестные, что американцы даже не представляют масштабов проблемы.

Свои слова он проиллюстрировал историей с выборами в Лос-Анджелесе, где, по его утверждению, голоса внезапно нашлись в пользу одной из участниц.

Что именно сказал Трамп

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский президент вспомнил выборы в Лос-Анджелесе и ситуацию вокруг Спенсера Пратта.

По словам Трампа, он ожидал, что Пратт выйдет в финал, однако результаты голосования неожиданно изменились после подсчета дополнительных голосов.

"Я наблюдал за выборами в Лос-Анджелесе - это было просто позорное зрелище. Все - и я в том числе - были уверены, что Спенсер Пратт выйдет в финал. А та участница, которая лидировала или, скажем так, побеждала, вдруг разрыдалась со словами: "О боже, я проиграла, я проиграла!" Но потом внезапно "нашлись" голоса, необходимые для того, чтобы она все-таки прошла дальше", - сказал президент США.

После этого он официально впервые объявил о нечестности выборов.

"Наши выборы настолько нечестные - вы даже представить себе не можете!" - заявил Трамп.

Таким образом, президент США вновь поставил под сомнение честность американской избирательной системы. При этом никаких доказательств фальсификаций непосредственно в своем выступлении он не представил.

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Заявление прозвучало на фоне поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США, состоявшихся 3 ноября. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.