У Трампа готують план управління США без Конгресу, якщо переможуть демократи, - Reuters

За словами представника Білого дому та двох джерел, адміністрація Трампа протягом кількох місяців готувалася до можливого переходу Конгресу під контроль демократів, розробляючи плани щодо подальшого просування основних пунктів своєї програми за допомогою виконавчої влади. Паралельно команда також готується до розслідування щодо своєї адміністрації.

Згідно з Reuters, високопосадовці з квітня працюють спільно з юридичною службою Білого дому над виявленням заходів виконавчої влади у сфері імміграції, тарифів, вартості житла та федеральних витрат, які Трамп міг би прийняти без схвалення Конгресу.

Одне з джерел розповіло, що радник Білого дому Вілл Шарф та його команда також вивчають, "що Трамп може законно зробити самостійно, де він може вийти за межі своїх повноважень і як захистити ці рішення в суді".

Агентство пише, що планування наголошує на парадоксі майбутніх виборів у вівторок 3 листопада.

Суть у тому, що демократи у разі отримання контролю над Конгресом зможуть розслідувати діяльність Трампа, блокувати законопроекти та обмежувати його пріоритети у видатках. Але навіть незважаючи на це, Трамп збереже широкі виконавчі повноваження у сфері торгівлі, зовнішньої політики та федеральної бюрократії, які він уже активно використав під час свого другого президентського терміну.

Що говорить Трамп

Сам президент США вже заявив, що якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, тоді він може накласти вето на "місяць чи два", перш ніж досягти компромісів із демократами.

"Гадаю, я стану містером вето. А потім, у якийсь момент, ми, ймовірно, укладатимемо угоди", - сказав президент США в інтерв'ю New York Post.

Агентство додало, що демократам необхідно отримати додатково чотири місця у Палаті представників, а також у Сенаті США, щоб подолати незначну більшість республіканців (218 проти 214 та 53 проти 47). Згідно з опитуваннями, демократи заберуть Палату представників, тоді як результатів виборів до Сенату поки що не визначено.