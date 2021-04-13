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Наши партнеры четко видят, что Россия "поднимает ставки", - Кулеба

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 01:08
Наши партнеры четко видят, что Россия "поднимает ставки", - Кулеба Фото:Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Сейчас поддержка Украины со стороны западных партнеров отличается от той, которая была в 2014 году. Тогда они просили дать время, чтобы "понять ситуацию".

Об этом говорится в интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы испанскому изданию EFE.

Он заявил, что сейчас западные партнеры четко видят российскую агрессию.

"Я вижу четкую разницу между 2014 годом и нынешней эскалацией. Тогда партнеры просили нас подождать, чтобы они могли понять ситуацию и прочее. Сегодня все наши партнеры четко говорят: Мы видим, что происходит, видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что международные партнеры должны оценить, какой может быть помощь в случае, если РФ пойдет на эскалацию конфликта.

"Здесь существует много вариантов. Некоторые могут ввести санкции, другие могут оказать нам военную помощь, третьи могут поделиться разведывательными данными", - сказал Кулеба.

Перед этим Дмитрий Кулеба заявил о новом элементе российской агрессии. По его словам, такого не было даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

Кроме того, в российском МИД угрожали, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

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