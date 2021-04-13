ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наші партнери чітко бачать, що Росія "підіймає ставки", - Кулеба

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 01:08
Наші партнери чітко бачать, що Росія "підіймає ставки", - Кулеба Фото:Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Зараз підтримка України з боку західних партнерів відрізняється від тої, яка була 2014 році. Тоді вони просили дати час, щоб "зрозуміти ситуацію".

Про це йдеться в інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби іспанському виданню EFE.

Він заявив, що зараз західні партнери чітко бачать російську агресію.

"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - сказав Кулеба.

Також він додав, що міжнародні партнери мають оцінити, якою може бути допомога у випадку, якщо РФ піде на ескалацію конфлікту.

"Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.

Перед цим Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

Крім того, в російському МЗС погрожували, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Дмитро Кулеба
NEWS
Такого не було у 2014 році. Кулеба заявив про новий елемент агресії Росії
Такого не було у 2014 році. Кулеба заявив про новий елемент агресії Росії
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні