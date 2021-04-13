Наші партнери чітко бачать, що Росія "підіймає ставки", - Кулеба

Зараз підтримка України з боку західних партнерів відрізняється від тої, яка була 2014 році. Тоді вони просили дати час, щоб "зрозуміти ситуацію".

Про це йдеться в інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби іспанському виданню EFE .

Він заявив, що зараз західні партнери чітко бачать російську агресію.

"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - сказав Кулеба.

Також він додав, що міжнародні партнери мають оцінити, якою може бути допомога у випадку, якщо РФ піде на ескалацію конфлікту.

"Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.

Перед цим Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

Крім того, в російському МЗС погрожували, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.