Наші партнери чітко бачать, що Росія "підіймає ставки", - Кулеба
Зараз підтримка України з боку західних партнерів відрізняється від тої, яка була 2014 році. Тоді вони просили дати час, щоб "зрозуміти ситуацію".
Про це йдеться в інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби іспанському виданню EFE.
Він заявив, що зараз західні партнери чітко бачать російську агресію.
"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - сказав Кулеба.
Також він додав, що міжнародні партнери мають оцінити, якою може бути допомога у випадку, якщо РФ піде на ескалацію конфлікту.
"Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.
Перед цим Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.
Крім того, в російському МЗС погрожували, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.