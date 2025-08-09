"Наші аргументи чують". Зеленський розповів про результати зустрічі європейців з Венсом

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, що в цьому ж зверненні Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін прагне повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження відкупу окупованих територій.

Однак глава держави зазначив, що Україна готується дати відповідь, щоб не допустити розділення країни.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня у нього буде зустріч з Путіним на Алясці. Однією з тем зустрічі буде війна в Україні та її завершення.

Перед цим анонсом Трамп заявив журналістам, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".

Крім того, в WSJ з'явилася публікація, в якій йшлося про те, що Путін нібито згоден на припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Однак пізніше Bild написало, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів Путіна. Спочатку трактувалося, що Росія готова вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, а потім з'ясувалося, що малося на увазі виведення ЗСУ з цих регіонів.

Вранці 9 серпня Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.