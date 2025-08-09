"Наши аргументы слышат". Зеленский рассказал о результатах встречи европейцев с Вэнсом

Сегодня в Британии прошли переговоры представителей США, Европы и Украины. Аргументы Киева услышаны и опасности учитывают.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Он проинформировал, что только что был доклад украинской команды из Британии. В частности, руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Были переговоры представителей по безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы: Украина, Соединенные Штаты - вице-президент (Джей Ди Вэнс - ред), Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что путь к миру должен определяться только вместе с Украиной, и это является принципиальным.
Кроме того, важно, чтобы общие подходы и видение сработали на настоящий мир.
"Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!", - резюмировал Зеленский.
Напомним, что в этом же обращении Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение откуп оккупированных территорий.
Однако глава государства отметил, что Украина готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.
Отметим, что президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа у него будет встреча с Путиным на Аляске. Одной из тем встречи будет война в Украине и ее завершение.
Перед этим анонсом Трамп заявил журналистам, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".
Кроме того, в WSJ появилась публикация, в которой говорилось, что Путин якобы согласен на прекращение огня, если Украина выведет свои войска из Донецкой области.
Однако позже Bild написало, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф неправильно понял Путина. Изначально трактовалось, что Россия готова вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а потом выяснилось, что имелся ввиду вывод ВСУ с этих регионов.
Утром 9 августа Зеленский записал видео обращение, в котором сказал, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.