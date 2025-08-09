ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Наші аргументи чують". Зеленський розповів про результати зустрічі європейців з Венсом

Субота 09 серпня 2025 22:25
UA EN RU
"Наші аргументи чують". Зеленський розповів про результати зустрічі європейців з Венсом Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Британії пройшли перемовини представників США, Європи та України. Аргументи Києва почуті і небезпеки враховують.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Він поінформував, що щойно була доповідь української команди з Британії. Зокрема, керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати - віцепрезидент (Джей Ді Венс - ред), Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що шлях до миру має визначатися тільки разом з Україною, і це є принциповим.

Крім того, важливо, щоб спільні підходи і бачення спрацювали на справжній мир.

"Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!", - резюмував Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, що в цьому ж зверненні Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін прагне повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження відкупу окупованих територій.

Однак глава держави зазначив, що Україна готується дати відповідь, щоб не допустити розділення країни.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня у нього буде зустріч з Путіним на Алясці. Однією з тем зустрічі буде війна в Україні та її завершення.

Перед цим анонсом Трамп заявив журналістам, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".

Крім того, в WSJ з'явилася публікація, в якій йшлося про те, що Путін нібито згоден на припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Однак пізніше Bild написало, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів Путіна. Спочатку трактувалося, що Росія готова вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, а потім з'ясувалося, що малося на увазі виведення ЗСУ з цих регіонів.

Вранці 9 серпня Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН