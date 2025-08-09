"Наши аргументы слышат". Зеленский рассказал о результатах встречи европейцев с Вэнсом

Сегодня в Британии прошли переговоры представителей США, Европы и Украины. Аргументы Киева услышаны и опасности учитывают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Он проинформировал, что только что был доклад украинской команды из Британии. В частности, руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Были переговоры представителей по безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы: Украина, Соединенные Штаты - вице-президент (Джей Ди Вэнс - ред), Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша. Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что путь к миру должен определяться только вместе с Украиной, и это является принципиальным.

Кроме того, важно, чтобы общие подходы и видение сработали на настоящий мир.

"Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!", - резюмировал Зеленский.