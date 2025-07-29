Нашестя сарани на півдні: яка ситуація зараз і що треба знати про шкідника
У середині липня на Запоріжжі зафіксували нашестя сарани, яка згодом поширилась й на сусідні області. Появу шкідника спричинила тривала посуха та бойові дії у регіоні.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у Facebook розповідає, яка зараз ситуація із поширенням сарани в Україні та що треба знати про шкідника.
Що треба знати про сарану
"Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази", - пояснюють експерти.
Розвитку цього шкідника сприяють висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій. Ще одна вагома причина поширення сарани в Херсонській та Запорізькій областях - екоцид РФ - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій.
Яка зараз ситуація із поширенням сарани
Поточна ситуація в Україні:
- Запорізька область - тривають заходи боротьби з сараною;
- Херсонська та Одеська області - осередки підвищення чисельності сарани знищено;
- Дніпропетровська область - перевищення чисельності саранових не підтверджено;
- В інших областях України поки немає фактів збільшення чисельності саранових.
Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових
Більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, тому найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.
Аграріям треба відстежувати стан угідь. Якщо вони виявлять підвищену чисельність шкідника, слід звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. За потреби - застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування.
Також потрібно восени здійснювати агротехнічні заходи (дискування, оранка), щоб знищити яйця шкідника у ґрунті.
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