Нашествие саранчи на юге: какая ситуация сейчас и что надо знать о вредителе
В середине июля в Запорожье зафиксировали нашествие саранчи, которая потом распространилась и на соседние области. Появление вредителя вызвала длительная засуха и боевые действия в регионе.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области в Facebook рассказывает, какая сейчас ситуация с распространением саранчи в Украине и что надо знать о вредителе.
Что надо знать о саранче
"Саранчовые являются обычными представителями местной энтомофауны. Эти насекомые обычно живут очагами и только при определенных климатических условиях могут образовывать плотные группы, которые перемещаются в поисках кормовой базы", - объясняют эксперты.
Развитию этого вредителя способствуют высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий. Еще одна весомая причина распространения саранчи в Херсонской и Запорожской областях - экоцид РФ - разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий.
Какая сейчас ситуация с распространением саранчи
Текущая ситуация в Украине:
- Запорожская область - продолжаются меры по борьбе с саранчой;
- Херсонская и Одесская области - очаги повышения численности саранчи уничтожены;
- Днепропетровская область - превышение численности саранчовых не подтверждено;
- В других областях Украины пока нет фактов увеличения численности саранчовых.
Как предотвратить критическое увеличение количества саранчовых
Большинство саранчовых живет и размножается на целинных заброшенных угодьях, поэтому самыми эффективными мерами являются дискование, боронование или вспашка осенью всей площади.
Аграриям надо отслеживать состояние угодий. Если они обнаружат повышенную численность вредителя, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы. При необходимости - применять инсектициды, внесенные в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов с соблюдением регламентов их применения.
Также нужно осенью осуществлять агротехнические меры (дискование, вспашка), чтобы уничтожить яйца вредителя в почве.
Читайте также о том, что в Запорожье на фоне потенциальной угрозы распространения саранчи создали специальную комиссию. Именно с этого региона началось нашествие.
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