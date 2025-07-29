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Нашествие саранчи на юге: какая ситуация сейчас и что надо знать о вредителе

Вторник 29 июля 2025 16:10
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Нашествие саранчи на юге: какая ситуация сейчас и что надо знать о вредителе Какая сейчас ситуация с распространением вредителя (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В середине июля в Запорожье зафиксировали нашествие саранчи, которая потом распространилась и на соседние области. Появление вредителя вызвала длительная засуха и боевые действия в регионе.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области в Facebook рассказывает, какая сейчас ситуация с распространением саранчи в Украине и что надо знать о вредителе.

Что надо знать о саранче

"Саранчовые являются обычными представителями местной энтомофауны. Эти насекомые обычно живут очагами и только при определенных климатических условиях могут образовывать плотные группы, которые перемещаются в поисках кормовой базы", - объясняют эксперты.

Развитию этого вредителя способствуют высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий. Еще одна весомая причина распространения саранчи в Херсонской и Запорожской областях - экоцид РФ - разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий.

Какая сейчас ситуация с распространением саранчи

Текущая ситуация в Украине:

  • Запорожская область - продолжаются меры по борьбе с саранчой;
  • Херсонская и Одесская области - очаги повышения численности саранчи уничтожены;
  • Днепропетровская область - превышение численности саранчовых не подтверждено;
  • В других областях Украины пока нет фактов увеличения численности саранчовых.

Как предотвратить критическое увеличение количества саранчовых

Большинство саранчовых живет и размножается на целинных заброшенных угодьях, поэтому самыми эффективными мерами являются дискование, боронование или вспашка осенью всей площади.

Аграриям надо отслеживать состояние угодий. Если они обнаружат повышенную численность вредителя, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы. При необходимости - применять инсектициды, внесенные в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов с соблюдением регламентов их применения.

Также нужно осенью осуществлять агротехнические меры (дискование, вспашка), чтобы уничтожить яйца вредителя в почве.

Читайте также о том, что в Запорожье на фоне потенциальной угрозы распространения саранчи создали специальную комиссию. Именно с этого региона началось нашествие.

Ранее мы писали о том, что в Малокатериновке, Кушугуме и Балабино Запорожской области провели обработку около 200 гектаров земель несельскохозяйственного назначения.

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