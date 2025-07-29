Сарана атакує? У Запоріжжі створили спецкомісію через нашестя

У Запоріжжі на тлі потенційної загрози поширення сарани було створено спеціальну комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне розпорядження міського голови.

Контроль за виконанням розпорядження було покладено на заступників міського голови Андрія П'ятницького та Еллу Слепян.

Так, основними завданнями комісії були визначені :

Розпорядженням міського голови було також затверджено:

Зазначається, що таке рішення було схвалене керуючись:

Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному порталі Запорізької міської ради, розпорядженням міського голови №152р (від 25.07.2025) було створено комісію з "виявлення місць концентрації, розмноження та поширення потенційно небезпечних комах сарани" на території міста.

Ситуація із сараною у Запоріжжі та області

Нагадаємо, 11 липня 2025 року на території Запорізької області вперше виявили осередок перелітної сарани - на території Кушугумської громади.

У Запоріжжі під час моніторингових обстежень міста виявили поодинокі особини сарани - в Олександрівському районі та осередки шкідника - у Комунарському районі.

Вже незабаром на території Комунарського району Запоріжжя ввели особливий режим захисту рослин - на площі 6110 гектарів (при цьому було заражено орієнтовно близько 50% цієї площі).

24 липня фахівці Дердпродспоживслужби провели повторне обстеження в Комунарському районі міста та встановили, що комах значно поменшало.

Така ж ситуація - в Запорізькому міському ботанічному саду та Національному заповіднику "Хортиця".

Тим часом у Кушугумській громаді перше моніторингове обстеження відбулося 14 липня. Через 10 днів під час чергового обстеження встановлено зменшення активності та чисельності шкідника.

Станом на 26 липня міграцію сарани експерти фіксували у південно-східному напрямку - в бік лінії бойового зіткнення. Звернень від аграріїв щодо виявлення сарани на їхніх полях до Держпродспоживслужби не надходило.

У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомляли також, що в Малокатеринівці, Кушугумі та Балабиному провели обробку близько 200 гектарів земель несільськогосподарського призначення.

Пізніше, на цих же територіях, повторно обробили 27 гектарів - щоб запобігти відродженню сарани. На локаціях, де були проведені хімічні обробки, спостерігалась значна кількість мертвих комах.

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