Сарана атакує? У Запоріжжі створили спецкомісію через нашестя
У Запоріжжі на тлі потенційної загрози поширення сарани було створено спеціальну комісію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне розпорядження міського голови.
Мета створення й основні завдання комісії
Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному порталі Запорізької міської ради, розпорядженням міського голови №152р (від 25.07.2025) було створено комісію з "виявлення місць концентрації, розмноження та поширення потенційно небезпечних комах сарани" на території міста.
Розпорядження міського голови (скриншот: zp.gov.ua)
Зазначається, що таке рішення було схвалене керуючись:
- законами України "Про місцеве самоврядування" та "Про захист рослин";
- державними санітарними правилами;
- протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (від 15 липня 2025 року).
Розпорядженням міського голови було також затверджено:
- склад комісії;
- Положення про роботу комісії (яке регламентує її діяльність та механізми реагування).
Так, основними завданнями комісії були визначені:
- координація діяльності виконавчих органів міської ради щодо виявлення та розповсюдження сарани на території районів міста;
- проведення моніторингу територій районів для своєчасного виявлення місць концентрації, розмноження, поширення та контролю чисельності й шкідливості потенційно небезпечних комах сарани на території міста;
- попередження можливих втрат зелених насаджень;
- аналіз і надання рекомендацій щодо можливого застосування методів боротьби з особливо небезпечними шкідливими організмами (сараною).
Положення щодо роботи комісії (скриншот: zp.gov.ua)
Контроль за виконанням розпорядження було покладено на заступників міського голови Андрія П'ятницького та Еллу Слепян.
Ситуація із сараною у Запоріжжі та області
Нагадаємо, 11 липня 2025 року на території Запорізької області вперше виявили осередок перелітної сарани - на території Кушугумської громади.
У Запоріжжі під час моніторингових обстежень міста виявили поодинокі особини сарани - в Олександрівському районі та осередки шкідника - у Комунарському районі.
Вже незабаром на території Комунарського району Запоріжжя ввели особливий режим захисту рослин - на площі 6110 гектарів (при цьому було заражено орієнтовно близько 50% цієї площі).
24 липня фахівці Дердпродспоживслужби провели повторне обстеження в Комунарському районі міста та встановили, що комах значно поменшало.
Така ж ситуація - в Запорізькому міському ботанічному саду та Національному заповіднику "Хортиця".
Тим часом у Кушугумській громаді перше моніторингове обстеження відбулося 14 липня. Через 10 днів під час чергового обстеження встановлено зменшення активності та чисельності шкідника.
Станом на 26 липня міграцію сарани експерти фіксували у південно-східному напрямку - в бік лінії бойового зіткнення. Звернень від аграріїв щодо виявлення сарани на їхніх полях до Держпродспоживслужби не надходило.
У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомляли також, що в Малокатеринівці, Кушугумі та Балабиному провели обробку близько 200 гектарів земель несільськогосподарського призначення.
Пізніше, на цих же територіях, повторно обробили 27 гектарів - щоб запобігти відродженню сарани. На локаціях, де були проведені хімічні обробки, спостерігалась значна кількість мертвих комах.
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