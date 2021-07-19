Нашествие устриц. Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио под угрозой

Нашествие устриц угрожает проведению соревнований на крупном олимпийском объекте в Токио. Экстренная очистка водной трассы уже обошлась в 1,28 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News .

Водная трасса "Морской лес" в Токийском заливе, на котором будут проходить соревнования по гребле на каноэ и гребле, была готова с опережением графика. Однако поплавки начали тонуть из-за прикрепившихся к ним устриц.

Решение проблемы было трудоемкой задачей. Оборудование, проложенное на расстоянии 5,6 км, приходилось либо вытаскивать на берег и ремонтировать, либо очищать на месте группами водолазов. Всего выловили 14 тонн устриц.

И это были не просто моллюски. Официальные лица выяснили, что это устрицы магаки, которые очень популярны в Японии.

Однако никто не воспользовался рекордным урожаем. "Мы не думали об их употреблении, - сказал член группы газете Asahi Shimbun. - Это повлечет за собой проверки безопасности".

Хотя цены на них различаются по всему миру, эти устрицы могут легко стоить десятки тысяч долларов.

"Морской лес" - единственная гребная трасса международного стандарта во всей стране. Имея бюджет всего около 1,5 млн долларов в год, чтобы поддерживать его после окончания игр, властям лучше найти долгосрочное решение проблемы с устрицами.