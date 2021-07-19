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Нашестя устриць. Змагання з веслування на Олімпіаді в Токіо під загрозою

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 13:29
Нашестя устриць. Змагання з веслування на Олімпіаді в Токіо під загрозою Фото: устриці загрожують змаганням з веслування на Олімпіаді в Токіо (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Нашестя устриць загрожує проведенню змагань на великому олімпійському об'єкті в Токіо. Екстрене очищення водної траси вже обійшлося в 1,28 мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Водна траса "Морський ліс" в Токійській затоці, на якій будуть проходити змагання з веслування на каное і веслування, була готова з випередженням графіка. Однак поплавці почали тонути через устриць, що прикріпилися до них.

Вирішення проблеми було трудомістким завданням. Обладнання, прокладене на відстані 5,6 км, доводилося або витягувати на берег і ремонтувати, або очищати на місці групами водолазів. Всього виловили 14 тонн устриць.

І це були не просто молюски. Офіційні особи з'ясували, що це устриці магаки, які дуже популярні в Японії.

Однак ніхто не скористався рекордним урожаєм. "Ми не думали про їх вживання, - сказав член групи газеті Asahi Shimbun. - Це спричинить за собою перевірки безпеки".

Хоча ціни на них різняться по всьому світу, ці устриці можуть легко коштувати десятки тисяч доларів.

"Морський ліс" - єдина гребна траса міжнародного стандарту у всій країні. Маючи бюджет всього близько 1,5 млн доларів на рік, щоб підтримувати його після закінчення ігор, владі краще знайти довгострокове вирішення проблеми з устрицями.

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