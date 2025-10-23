"Наша зброя б'є на 3000 км". Зеленський відповів на чутки про удари західними ракетами по РФ

"У нас є чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіюємо їх від 150 до 3000 км - це наші новітні можливості", - повідомив президент.

За його словами, питання полягає в додатковому фінансуванні, яке необхідне для масового виробництва української далекобійної зброї.

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не використовувала по далекобійних цілях на території Росії американську зброю.

"Ми використовували різну зброю з непоганими можливостями, але це було суто на території бойових дій або підготовки до виходів на бойові завдання. Тому Крим і Схід - це Україна", - сказав він.

Президент України додав, що не може говорити про використання зброї не лише українського виробництва по території Криму, немов це територія Росії. Він наголосив, що це були удари "по тимчасово окупованій території".