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Наша відповідь не забариться. Буданов звернувся до росіян після сьогоднішньої ракетної атаки

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російським окупантам не вдасться налякати українців своїми ракетними атаками. Окупанти скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Так, сьогодні чергова спроба терористичних дій росіян атакувати Україну балістичними ракетами вкотре зазнала поразки.

"Усі ті, хто в РФ досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити - це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", - заявив Буданов.

Він також зазначив, що відповідь України не змусить довго чекати.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать", - додав керівник ГУР.

Атака на Україну

Сьогодні вдень росіяни випустили по Україні 11 ракет "Іскандер", серед яких були й балістичні. Наші бійці знищили всі ворожі цілі.

У Києві виявили шість уламків російських ракет в трьох районах. Через обстріл також постраждала людина в Подільському районі.

Більше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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