Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, - Сирський

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 18:28
UA EN RU
Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ та запобіганні її просуванню. Також ЗСУ завдають ударів по російській території задля підриву оборонного потенціалу окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Sky News.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію", - сказав генерал.

Він додав, що ЗСУ одночасно з цим завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і в самій Росії, з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей.

Генерал розповів, що зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська, а також північно-східного міста Куп'янська у Харківській області. Зіткнення відбуваються і в районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

"Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, Сирський заявив, що зараз головним завданням є "захистити українську землю, країну і населення". Генерал додав, що навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

Зазначимо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Росіяни намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

