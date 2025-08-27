"Наша позиція однозначна": Алієв підтримав територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що Баку від самого початку російського вторгнення займає позицію на підтримку територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АЗЕРТАДЖ".
За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".
Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині - "не лише юридична єдність і контроль кордонів, а й фізична єдність", наголосивши на важливості дієвих політичних інституцій у країні.
"Наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати", - сказав він.
Глава держави також пов'язав цю позицію з азербайджано-російськими відносинами і розповідав про регіональні питання, зокрема про зацікавленість у збереженні суверенітету й стабільності в Сирії та протидію сепаратизму в різних регіонах.
Російські війська в ніч на 18 серпня завдали удару дронами-камікадзе Shahed по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.
8 серпня росіяни вже атакували цю ж нафтобазу SOCAR дронами Shahed. Тоді було пошкоджено трубопровід дизельного пального, четверо співробітників отримали серйозні травми. Джерела вказували, що об’єкт був цілеспрямованою мішенню.
Після тієї атаки Азербайджан різко відреагував на дії Москви, пригрозивши зняти заборону на постачання зброї Україні. Крім того, Баку виділив 2 млн доларів гуманітарної допомоги Києву.