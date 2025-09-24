UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Наш моральний обов'язок": у Туреччині зробили заяву про Крим і кримських татар

Ілюстративне фото: Туреччина не визнаватиме анексію Криму росіянами (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Туреччина з 2014 року не визнає анексію українського Криму росіянами та буде захищати права кримських татар. Це "історичний та моральний обов'язок" Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Туреччини Яшара Гюлера.

Гюлер під час виступу на П'ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку заявив, що Туреччина не розділяє мирне врегулювання питання Криму з досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

"Туреччина ніколи не визнавала незаконну анексію Криму, і ми твердо стоїмо на цьому з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим", - запевнив міністр.

Гюлер додав, що Туреччина також буде захищати права кримських татар на тимчасово окупованому росіянами півострові. Анкара сприймає це, не лише як питання зовнішньої політики, але і як "наш історичний та моральний обов'язок".

"Ми продовжуватимемо наші невпинні прагнення посилити їхні голоси, захистити їхні права та забезпечити їхню свободу та гідність. Обнадійливо бачити, як Україна захищає права наших татарських братів і сестер... Туреччина продовжуватиме свої зусилля в цьому напрямку", - резюмував міністр.

П'ятий саміт Кримської платформи

Нагадаємо, що 24 вересня в Нью-Йорку, США, почався П'ятий міжнародний саміт Кримської платформи. Вперше він проводиться під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час анонсу заходу зазначив, що проведення саміту в межах Генасамблеї ООН - це "новинка", яку можна сприймати дуже символічно.

КримТуреччинаКримська платформа