"Наш моральный долг": в Турции сделали заявление о Крыме и крымских татарах

Гюлер во время выступления на Пятом саммите международной Крымской платформы в Нью-Йорке заявил, что Турция не разделяет мирное урегулирование вопроса Крыма с достижением справедливого и прочного мира в Украине.

"Турция никогда не признавала незаконную аннексию Крыма, и мы твердо стоим на этом с 2014 года, поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - заверил министр.

Гюлер добавил, что Турция также будет защищать права крымских татар на временно оккупированном россиянами полуострове. Анкара воспринимает это не только как вопрос внешней политики, но и как "наш исторический и моральный долг".

"Мы будем продолжать наши неустанные стремления усилить их голоса, защитить их права и обеспечить их свободу и достоинство. Обнадеживающе видеть, как Украина защищает права наших татарских братьев и сестер... Турция будет продолжать свои усилия в этом направлении", - резюмировал министр.