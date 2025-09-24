У Нью-Йорку стартував п'ятий саміт Кримської платформи

У Нью-Йорку сьогодні, 24 вересня, проводять саміт Кримської платформи. Участь беруть світові лідери, представники міжнародних організацій і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Офісу президента України та Міністерство закордонних справ України у Facebook .

Як зазначили в МЗС, саміт відбувається в рік 80-ї річниці ООН, у рамках Генасамблеї. У заході беруть участь світові лідери, представники міжнародних організацій, парламентів, експертних кіл та громадянського суспільства.



Головні теми для обговорень - конкретні кроки з відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на підставі Статуту ООН.

Учасники також обговорюватимуть роль Генасамблеї ООН у захисті суверенітету й територіальної цілісності держав, її резолюції щодо протидії російській агресії, а також виклики безпеці в Чорноморському та Азовському регіонах, ситуацію з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Варто зауважити, що Кримська платформа була створена Україною 2021 року. Це міжнародний механізм, мета якого - координація відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль і просування процесу деокупації Криму.