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"Наш Формат" знову потрапив під удар РФ, пошкоджено офіс видавництва у Києві

16:45 16.08.2026 Нд
2 хв
Для видавництва це вже другий удар, торік згорів його склад із книжками
aimg Валерія Абабіна aimg Катерина Гончарова
"Наш Формат" знову потрапив під удар РФ, пошкоджено офіс видавництва у Києві Фото: Пошкоджений офіс видавництва внаслідок атаки РФ (фото видавництва "Наш Формат")
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У ніч на 16 серпня внаслідок чергової російської атаки на Київ постраждав офіс видавництва "Наш Формат" біля станції метро "Почайна". У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю та меблі.

Про це повідомили РБК-Україна у видавництві "Наш Формат".

Що відомо про пошкодження

У ніч на 16 серпня Внаслідок обстрілу у Києві, постраждав офіс видавництва "Наш Формат", розташований біля станції метро "Почайна".

Фото: Пошкоджений офіс видавництва внаслідок атаки РФ (фото видавництва "Наш Формат")

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. Працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Фото: Пошкоджений офіс видавництва внаслідок атаки РФ (фото видавництва "Наш Формат")

Другий удар по видавництву

Це вже не перший випадок, коли російські обстріли шкодять інфраструктурі "Нашого Формату".

4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину.

Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі.

Орієнтовні втрати від простою та переїзду тоді склали від 30 до 100 тисяч доларів. Роботу видавництва вдалося повністю відновити через півтора місяця після атаки.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами, постраждали троє людей.

Під час ракетної атаки на Київ постраждав книжковий ринок на Почайній - частина ринку вигоріла вщент, а рятувальники ще вдень гасили пожежу, яку ускладнювали горючі матеріали й повторні тривоги.

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