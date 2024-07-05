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Населення окупованої Донецької області різко зменшилося: ЦНС пояснив причину

Фото: населення Донецької області різко зменшилося. (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Населення тимчасово окупованої Донецької області різко зменшилося. Наразі відомо, що втрати сягнули півмільйона жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

"До півмільйона зменшилася кількість населення тимчасово окупованої Донецької області. Такі дані озвучили самі представники російської окупаційної влади захопленого регіону України", - заявили в Спротиві.

За даними ЦНС, ворог це пояснює насамперед тим, що вимушений був евакуйовувати місцевих у “безпечні” області Росії. Проте, на думку Спротиву, справа абсолютно не в цьому.

"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", - додали в ЦНС.

Життя в окупації

Нагадаємо, ми вже писали, що окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ.

Крім того, росіяни підіймають ціни на проїзд у Донецькій області попри жахливий стан маршруток.

Водночас на тимчасово окупованих територіях піднімають комунальні тарифи для прискорення паспортизації.

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