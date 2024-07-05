Населення окупованої Донецької області різко зменшилося: ЦНС пояснив причину

"До півмільйона зменшилася кількість населення тимчасово окупованої Донецької області. Такі дані озвучили самі представники російської окупаційної влади захопленого регіону України", - заявили в Спротиві.

За даними ЦНС, ворог це пояснює насамперед тим, що вимушений був евакуйовувати місцевих у “безпечні” області Росії. Проте, на думку Спротиву, справа абсолютно не в цьому.

"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", - додали в ЦНС.