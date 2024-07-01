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Окупанти піднімають ціни на проїзд у Донецької області попри жахливий стан маршруток, - ЦНС

Донецька область, Понеділок 01 липня 2024 15:37
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Окупанти піднімають ціни на проїзд у Донецької області попри жахливий стан маршруток, - ЦНС Фото: загарбники піднімають ціни на проїзд у Донецької області (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Вже відсьогодні до 30 російських рублів підняли вартість проїзду у маршрутках на тимчасово окупованій території Донецької області. Водночас якість сервісу продовжує ставати все більш жахливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"І це здорожчання викликано аж ніяк не покращенням якості. Навпаки, сьогодні стан громадського транспорту у так званій "ДНР" катастрофічний. Автопарк не оновлювався від того часу, як прийшли російські "визволителі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку.

"Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв. Їх масово мобілізовують в армію ворога", - повідомляють в ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники активно набирають судових приставів до фейкових судів з-поміж місцевого населення.

Крім того, на окупованих територіях планують готувати офіцерів служби РЕБ.

Також у тимчасово окупованому Донецьку загарбники відкрили "солдатську бібліотеку".

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