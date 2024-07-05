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Население оккупированной Донецкой области резко снизилось: ЦНС объяснил причину

Фото: население Донецкой области резко уменьшилось. (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Население временно оккупированной Донецкой области резко снизилось. Известно, что потери достигли полумиллиона жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

"До полумиллиона уменьшилось количество населения временно оккупированной Донецкой области. Такие данные озвучили сами представители российской оккупационной власти захваченного региона Украины", - заявили в Сопротивлении.

По данным ЦНС, враг это объясняет прежде всего тем, что вынужден был эвакуировать местных в "безопасные" области России. Однако, по мнению Сопротивления, дело совершенно не в этом.

"Коллаборационисты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем ведут учет тех, кто без вести пропал при эвакуации", - добавили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Напомним, мы уже писали, что оккупанты угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ.

Кроме того, россияне поднимают цены на проезд в Донецкой области, несмотря на ужасное состояние маршруток.

В то же время, на временно оккупированных территориях поднимают коммунальные тарифы для ускорения паспортизации.

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