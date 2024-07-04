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Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ

Україна, Четвер 04 липня 2024 16:07
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Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ Фото: на ТОТ відмовляються від паспортів Росії (twitter.com/pushilindenis)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики"., - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

Зокрема відомо, що під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно.

"Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю", - повідомляють у Центрі нацспротиву.

Ситуація на окупованих територіях

Варто зауважити, що також жителі тимчасово окупованих територій України часто зазнають фізичного насилля від рук "героїв" СВО у поліклініках, адже в таких установах загарбники користуються пріоритетом в обслуговуванні.

Українцям з тимчасово окупованих територій, що виїхали до РФ, пропонують записати відео на підтримку так званої "СВО" задля уникнення проблем.

Також на тимчасово окупованих територіях піднімають комунальні тарифи для прискорення паспортизації.

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