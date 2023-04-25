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Українські військові щодня "лякають" тривогою білоруських прикордонників (відео)

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 20:21
Українські військові щодня "лякають" тривогою білоруських прикордонників (відео) Фото: українські військові щодня "лякають" тривогою білоруських прикордонників (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Наталія Кава

Білоруські прикордонники в черговий раз бідкаються на "залякування" українських колег. Українські прикордонники почали вмикати сигнал повітряної тривоги.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Відтепер сигнал повітряної тривоги відтепер буде лунати на Житомирській і Рівненській ділянках.

"Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони баку, усе ж таки зрозуміли, що, якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, то це страшно", - пишуть прикордонники.

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні України та Білорусі з'явився макет повішеного військового у формі армії РФ, якого українські прикордонники назвали Валерою.

Білоруські прикордонники скаржаться, що бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

При цьому командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що ситуація на північному кордоні контрольована, а загроза наземних дій ворога низька.

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