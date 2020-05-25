Население Украины за 30 лет сократилось на 10 миллионов человек

Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные приведены без учета оккупированного Крыма

Количество наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 41 902,4 тыс. человек. Это на 9 936,1 тыс. человек меньше, чем на 1 января 1990 года (51 838,5 тыс. человек).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом Госстат публикуют данные без учета временно оккупированных Россией территорий Автономной республики Крым и Севастополя.

По данным статистического ведомства, в 2020 году городское население составляло 29 139,3 тыс. человек (69,5%). Сельское население составляло 12 763,1 тыс. человек (30,5%).

Всего в Украине насчитывалось 28 376 сел, 882 поселков городского типа и 461 город.

По данным на 2018 год средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляла 71,76 года, в т.ч. мужчин - 66,69 года, женщин - 76,72 года.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек до 41 902,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек.

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Автор: Александр Белоус