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Населення України за 30 років скоротилося на 10 мільйонів осіб

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 12:08
Населення України за 30 років скоротилося на 10 мільйонів осіб
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані наведено без урахування окупованого Криму

Кількість наявного населення України станом на 1 січня 2020 року становила 41 902,4 тис. осіб. Це на 9 936,1 тис. осіб менше, ніж на 1 січня 1990 року (51 838,5 тис. осіб).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому Держстат публікують дані без урахування тимчасово окупованих Росією територій Автономної республіки Крим та Севастополя.

За даними статистичного відомства, ву2020 році міське населення становило 29 139,3 тис. осіб (69,5%). Сільське населення становило 12 763,1 тис. осіб (30,5%).

Всього в Україні налічувалося 28 376 сіл, 882 селищ міського типу і 461 місто.

За даними на 2018 рік, середня очікувана тривалість життя українців становила 71,76 років, в т. ч. чоловіків - 66,69 років, жінок - 76,72 років.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб до 41 902,4 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України населениеДержавна служба статистикидемография
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