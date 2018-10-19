Насалик назвал объемы задолженности перед шахтерами

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Долги по зарплатам составляют 488 млн гривен

На сегодняшний день задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен. Об этом во время комитетских слушаний по государственному сектору угольной промышленности заявил глава Минэнерго Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 октября 2018 задолженность по зарплатам составляет 488 млн гривен. Он добавил, что из 1,4 млрд гривен, которые выделены на погашение задолженности, были направлены только 133 млн.

"Вопрос погашения долгов по заработной плате - это вопрос бюджета", - добавил Насалик.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин проведет совещание по выплате зарплат шахтерам на следующей неделе. По словам премьера Владимира Гройсмана, угольная отрасль нуждается в реструктуризации, так как средства на модернизацию ежегодно перенаправляют на компенсацию заработной платы шахтерам.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Минэнерго обещали сократить долги по зарплате шахтерам в ближайшее время. Также сообщалось, что украинским шахтерам должны 470 млн гривен заработной платы.