ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Насалик назвал объемы задолженности перед шахтерами

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 15:34
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Долги по зарплатам составляют 488 млн гривен

На сегодняшний день задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен. Об этом во время комитетских слушаний по государственному сектору угольной промышленности заявил глава Минэнерго Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 октября 2018 задолженность по зарплатам составляет 488 млн гривен. Он добавил, что из 1,4 млрд гривен, которые выделены на погашение задолженности, были направлены только 133 млн.

"Вопрос погашения долгов по заработной плате - это вопрос бюджета", - добавил Насалик.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин проведет совещание по выплате зарплат шахтерам на следующей неделе. По словам премьера Владимира Гройсмана, угольная отрасль нуждается в реструктуризации, так как средства на модернизацию ежегодно перенаправляют на компенсацию заработной платы шахтерам.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Минэнерго обещали сократить долги по зарплате шахтерам в ближайшее время. Также сообщалось, что украинским шахтерам должны 470 млн гривен заработной платы.

 

Украина за два года вдвое сократила потребление импортного угля
Новости Украины Игорь Насаликшахтерызарплата Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь