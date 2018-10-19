Кабмин проведет совещание по выплатам зарплат шахтерам на следующей неделе

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

По словам Гройсмана, средства на модернизацию шахт ежегодно перенаправляют на компенсацию зарплаты шахтерам

На следующей неделе в Кабинете министров состоится совещание с Министерством энергетики и угольной промышленности по выплатам заработной платы шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер пригласил на совещание и народных депутатов.

"На следующей неделе я проведу совещание с министерством по выплате заработной платы шахтерам. Приглашаю депутатов", - сообщил Гройсман.

По его словам, угольная отрасль нуждается в реструктуризации в Украине. Ведь средства на модернизацию шахт ежегодно перенаправляют на компенсацию заработной платы шахтерам.

"Уголь, который добывают шахтеры, стоит дороже, чем его можно продать. Только эту разницу мы компенсируем для шахтеров. То есть, мы не удерживаем шахты, а помогаем компенсировать эту разницу. Это не значит, что мы задолжали людям зарплату. Просто того, что они производят, не хватает им на зарплату. Здесь есть вопрос, который мы будем обсуждать по реструктуризации отрасли в целом", - добавил он.

Гройсман отметил, что в следующем году на модернизацию шахт будет выделено 2,3 млрлд гривен.

Напомним, ранее Гройсман сообщал, что совещание пройдет под его председательством. В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о невозможности погасить долги по зарплате, хотя ранее был принят закон о выделении 1,4 млрд гривен. Он также уточнил, что на сегодня из этой суммы выплатили только 113 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Минэнерго обещали сократить долги по зарплате шахтерам в ближайшее время. Также сообщалось, что украинским шахтерам должны 470 млн гривен заработной платы.

22 августа 2018 года в Украине вступил в силу закон о выплате долгов горнякам.