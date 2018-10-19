Насалик назвав обсяги заборгованості перед шахтарями

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Борги по зарплатах складають 488 млн гривень

На сьогоднішній день заборгованість по зарплатах перед шахтарями становить 488 млн гривень. Про це під час комітетських слухань щодо державного сектору вугільної промисловості заявив глава Міненерго Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 1 жовтня 2018 заборгованість по зарплатах становить 488 млн гривень. Він додав, що з 1,4 млрд гривень, які виділені на погашення заборгованості, були спрямовані лише 133 млн.

"Питання погашення боргів по заробітній платі - це питання бюджету", - додав Насалик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін проведе нараду з виплати зарплат шахтарям на наступному тижні. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, вугільна галузь потребує реструктуризації, так як кошти на модернізацію щорічно перенаправляють на компенсацію заробітної плати шахтарям.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня в Міненерго обіцяли скоротити борги по зарплаті шахтарям найближчим часом. Також повідомлялося, що українським шахтарям заборгували 470 млн гривень заробітної плати.