NASA запускает марсоход Perseverance: когда он долетит и что будет исследовать

Новый марсоход Perseverance отправляется на поиски следов внеземной жизни
30 июля с мыса Канаверал стартует миссия "Марс-2020". На борту ракеты Atlas V к Красной планете впервые полетит ровер с управляемым дроном-разведчиком. Аппарат будет искать доказательства жизни на Марсе и собирать образцы грунта для дальнейшей отправки на Землю. Чем важна очередная миссия NASA - в материале РБК-Украина.
Старт глобального проекта по исследованию Марса
Сегодня в 14:50 (по киевскому времени) во Флориде на мысе Канаверал состоится запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission. Об этом сообщается на сайте NASA.
Главной целью миссии является поиск доказательств обитаемости Красной планеты. Для исследований NASA используют усовершенствованный ровер Perseverance с вертолетом-разведчиком. Дрон должен осуществить первый тестовый полет над поверхностью другой планеты.
Фото: марсоход Perseverance (nasa.gov)
Планетоход прибудет на Марс через полгода, планируемая дата - 18 февраля 2021. Perseverance будет работать около 2-х лет в районе кратера Джезеро, который предположительно является дном озера. По мнению ученых, именно на данной территории высокая вероятность наличия следов органики.
Отобранные ровером образцы будут доставлены на Землю в 2031 году. Их соберет марсоход следующего поколения ExoMars. Он отправится к поверхности Красной планеты в 2026 году с возвращаемой ракетой.
В случае успеха проекта, ученые впервые смогут провести детальные исследования марсианского грунта на наличие признаков жизни. А также попытаются выяснить, в чем причина изменения теплого и влажного климата на планете на холодный и сухой.
Дрон-разведчик, выработка кислорода и звуки Марса
Марсоход Perseverance оснащен миниатюрным вертолетом Ingenuity c двумя винтами по 120 см в диаметре, длиной 20 см и весом около 2 кг. Его главная задача - испытание возможности полета в разреженной внеземной атмосфере. Тестовые полеты Ingenuity проводились в Арктике.
Фото: дрон Ingenuity (nasa.gov)
Если дрон сможет взлететь на Марсе, он будет выполнять разведку траектории передвижения ровера и фотографировать планетоход. Аппарат планируется использовать не более 3 минут в день на расстояние до 600 метров.
Еще одной технологией в рамках миссии является MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) - экспериментальная методика выработки кислорода из атмосферы Красной планеты, состоящей из углекислого газа. Успех в использовании MOXIE очень важен для будущих пилотируемых миссий на Марс.
На корпусе ровера есть микрофоны, благодаря которым станет возможно услышать звуки марсианской среды, шумы от приземления и передвижения аппарата по поверхности Марса.
Фото: подготовка к миссии (nasa.gov)
В Perseverance установлены 23 камеры для съемок планеты, система камер с панорамным и стереоскопическим изображением, прибор для анализа минералогического состава почвы, прибор для определения наличия органических соединений в грунте, рентгеновский и ультрафиолетовый спектрометры, датчики температуры, влажности, давления, определения скорости ветра, георадар с диапазоном действия на глубину до 10 метров. Кроме того, ровер оснащен манипулятором для бурения отверстий в грунте до 6 см.
Перемещаясь по поверхности Марса, планетоход будет не только проводить самостоятельный анализ грунта, но также отберет образцы для ученых и поместит их в герметичные трубки. Во время следующей миссии Mars Sample Return эти образцы отправятся на Землю.
Интересные факты о ровере
Ранее стало известно, что Китайская Народная Республика успешно отправила свой первый зонд на Марс.
Также 20 июля Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Красной планете.