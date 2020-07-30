NASA запускає марсохід Perseverance: коли він долетить і що буде досліджувати

Фото: старт місії на Марс (flickr.com)

Новий марсохід Perseverance відправляється на пошуки слідів позаземного життя

30 липня з мису Канаверал стартує місія "Марс-2020". На борту ракети Atlas V до Червоної планети вперше полетить ровер з керованим дроном-розвідником. Апарат буде шукати докази життя на Марсі і збирати зразки ґрунту для подальшої відправки на Землю. Чим важлива чергова місія NASA - в матеріалі РБК-Україна.

Старт глобального проекту з дослідження Марса

Сьогодні о 14:50 (за київським часом) у Флориді на мисі Канаверал відбудеться запуск важкої ракети Atlas V 541 в рамках проекту Mars 2020 Rover Mission. Про це повідомляється на сайті NASA.

Головною метою місії є пошук доказів ознак життя на Червоній планеті. Для досліджень NASA використовують вдосконалений ровер Perseverance з вертольотом-розвідником. Дрон має здійснити перший тестовий політ над поверхнею іншої планети.

Фото: марсохід Perseverance (nasa.gov)

Планетохід прибуде на Марс через півроку, планована дата - 18 лютого 2021. Perseverance працюватиме близько 2-х років в районі кратера Джезеро, який імовірно є дном озера. На думку вчених, саме на цій території висока ймовірність наявності слідів органіки.

Відібрані ровером Perseverance зразки будуть доставлені на Землю в 2031 році. Їх збере марсохід нового покоління ExoMars. Він відправиться до поверхні Червоної планети в 2026 році з ракетою, що зможе повернутися.

У разі успіху проекту, вчені вперше зможуть провести детальні дослідження марсіанського ґрунту на наявність ознак життя. А також спробують з'ясувати, в чому причина зміни теплого і вологого клімату на планеті на холодний і сухий.

Дрон-розвідник, вироблення кисню і звуки Марса

Марсохід Perseverance оснащений мініатюрним вертольотом Ingenuity c двома гвинтами по 120 см в діаметрі, довжиною 20 см і вагою близько 2 кг. Його головне завдання - випробування можливості польоту в розрідженій позаземній атмосфері. Тестові польоти Ingenuity проводилися в Арктиці.

Фото: дрон Ingenuity (nasa.gov)

Якщо дрон зможе злетіти на Марсі, він буде виконувати розвідку траєкторії пересування ровера і фотографувати планетохід. Апарат планується використовувати не більше 3 хвилин на день на відстань до 600 метрів.

Ще однією технологією в рамках місії є MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) - експериментальна методика вироблення кисню з атмосфери Червоної планети, що складається з вуглекислого газу. Успіх у використанні MOXIE дуже важливий для майбутніх пілотованих місій на Марс.

На корпусі ровера є мікрофони, завдяки яким можна буде почути звуки марсіанського середовища, шуми від приземлення і пересування апарату по поверхні Марса.

Фото: підготовка до місії (nasa.gov)

В Perseverance встановлено 23 камери для зйомки планети, система камер з панорамним і стереоскопічним зображенням, прилад для аналізу мінералогічного складу ґрунту, прилад для визначення наявності органічних сполук у ґрунті, рентгенівський і ультрафіолетовий спектрометри, датчики температури, вологості, тиску, визначення швидкості вітру, георадар з діапазоном дії на глибину до 10 метрів. Крім того, ровер оснащений маніпулятором для буріння отворів в грунті до 6 см.

Переміщаючись по поверхні Марса, планетохід буде не тільки проводити самостійний аналіз ґрунту, але також відбере зразки для вчених і помістить їх в герметичні трубки. Під час наступної місії Mars Sample Return ці зразки відправляться на Землю.

Цікаві факти про ровер

Марсохід Perseverance (Наполегливість) отримав свою назву за результатами шкільного конкурсу від NASA. Діти писали твір з описом переваг обраного варіанта.

Іменами відомих персонажів романів Артура Конан Дойля назвали два інструменти на маніпуляторі апарату. Це ультрафіолетовий спектрометр Sherlock і камера для дрібномасштабних знімків Watson.

На корпус ровера прикріплений чіп з картою пам'яті. На ній записані імена 11 млн осіб, які захотіли увічнити себе на Марсі, заповнивши спеціальну анкету на сайті Аерокосмічного агентства.

Коронавірус не покине меж Землі. Перед польотом на Марс планетохід пройшов стерилізацію, парашут і термозахисні блоки прогріли до 110 градусів за Цельсієм.

Раніше стало відомо, що Китайська Народна Республіка успішно відправила свій перший зонд на Марс.

Також 20 липня Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, що відправила космічний зонд до Червоної планети.