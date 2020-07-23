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Китай запустил первую миссию на Марс

Хайнань, Четверг 23 июля 2020 10:02
Китай запустил первую миссию на Марс
Фото: запуск марсианского зонда (sb.by)
Автор: Андрей Козловский

Марсианский зонд был выпущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

Сегодня, 23 июля, Китайская Народная Республика успешно отправила свой первый зонд на Марс. Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен на побережье южнокитайської провинции Хайнань.

Об этом сообщает The New York Times

Как сообщается, марсианский зонд был выпущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Эту ракету доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в июле.

Китай запустил первую миссию на Марс

Фото: запуск марсианского зонда (sb.by)

Ранее стало известно о том, что в КНР завершили превращение двух ретрансляционных спутников для подготовки их к выполнению новых задач, связанных с первой китайской миссией на Марс "Тяньвень-1".

Напомним, в понедельник, 20 июля, Объединенные Арабские Эмираты подали космический зонд к Марсу и стали первой арабской страной, которая это сделала.

Также РБК-Украина сообщало, что NASA планирует запуск космического корабля на Марс с марсоходом "Perseverance".

Добавим, что космический корабль SpaceX Crew Dragon и его экипаж вернется на Землю предварительно 2 августа.

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