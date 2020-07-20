ОАЭ запустили миссию на Марс

Фото: зонд до запуска (twitter.com/SPACEdotcom)

Космический зонд достигнет Марса после семи месяцев полета

Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима утром в понедельник, 20 июля.

Об этом пишет DW.

Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Предполагается, что космический зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после семи месяцев полета.

Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Ранее сообщалось, что NASA планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance".

РБК-Украина писало, что космический корабль SpaceX Crew Dragon и его экипаж вернется на Землю предварительно 2 августа.