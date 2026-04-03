NASA впервые за 54 года показало уникальный снимок Земли

Астронавт Рид Вайзман во время миссии Artemis II сделал уникальный снимок Земли из иллюминатора корабля Orion.

Фото было сделано после выполнения маневра выхода на траекторию полета к Луне.

На нем видно сразу несколько редких явлений. В частности, в верхней правой и нижней левой частях кадра заметны полярные сияния, а в нижнем правом углу - зодиакальный свет.

Фото: вид Земли с космического корабля Orion (nasa.gov)

Это явление возникает, когда солнечный свет отражается от космической пыли, поэтому с Земли его почти не видно

Что известно о миссии

Artemis 2 - это фактически "генеральная репетиция" перед возвращением человека на поверхность Луны. Это первый этап современной лунной программы NASA, во время которого на борту космического корабля будут находиться люди.

Главные факты, которые объясняют суть миссии:

Возвращение через полвека. Это первый случай с 1972 года (после завершения программы "Аполлон"), когда человечество покидает низкую околоземную орбиту, чтобы отправиться в глубокий космос к другому небесному телу.

Главный экзамен для техники. Космический корабль Orion и сверхмощную ракету SLS уже испытывали без людей в 2022 году. Теперь главная задача - проверить, как в реальных условиях работают системы, от которых зависит жизнь экипажа: очистка воздуха, связь с Землей и навигация.

Полет без высадки. В рамках Artemis 2 астронавты не будут садиться на Луну. Корабль облетит спутник по траектории "свободного возвращения" и направится обратно к Земле.

Путь к высадке. Успех этой миссии откроет путь к следующему шагу - Artemis 3. Именно во время третьего этапа люди впервые за десятилетия снова ступят на поверхность Луны.

Фактически, Artemis 2 должна доказать, что новые технологии NASA являются достаточно безопасными и надежными для длительных путешествий человека в космосе.