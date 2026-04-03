NASA впервые за 54 года показало уникальный снимок Земли

Астронавт NASA во время полета к Луне сделал уникальный снимок Земли с космического корабля Orion. Он стал первым подобным кадром за 54 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Астронавт Рид Вайзман во время миссии Artemis II сделал уникальный снимок Земли из иллюминатора корабля Orion.
Фото было сделано после выполнения маневра выхода на траекторию полета к Луне.
На нем видно сразу несколько редких явлений. В частности, в верхней правой и нижней левой частях кадра заметны полярные сияния, а в нижнем правом углу - зодиакальный свет.
Это явление возникает, когда солнечный свет отражается от космической пыли, поэтому с Земли его почти не видно
Artemis 2 - это фактически "генеральная репетиция" перед возвращением человека на поверхность Луны. Это первый этап современной лунной программы NASA, во время которого на борту космического корабля будут находиться люди.
Главные факты, которые объясняют суть миссии:
Фактически, Artemis 2 должна доказать, что новые технологии NASA являются достаточно безопасными и надежными для длительных путешествий человека в космосе.
Напомним, миссия Artemis II столкнулась с первыми техническими трудностями во время полета к Луне. В частности, экипаж сообщил о сбое в работе космического туалета.
Астронавты зафиксировали мигание индикатора неисправности, который сигнализировал о проблеме с контроллером и обратились к наземным специалистам.