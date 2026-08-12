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NASA створить склад у космосі: вантажі зможуть чекати повернення на Землю

15:17 12.08.2026 Ср
2 хв
Революція космічної логістики не за горами?
aimg Ольга Завада
NASA створить склад у космосі: вантажі зможуть чекати повернення на Землю Gravitics будує ангар у космосі за підтримки NASA (фото: Pexels)
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У космосі з'явиться своєрідний склад для вантажів, які потрібно повернути на Землю. Gravitics розробить орбітальний ангар за грантом NASA. Мета - зробити космічні місії простішими та дешевшими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Концепція та логістика

Шестимісячний проєкт має дослідити, чи може система Gravitics надати практичний спосіб підтримки регулярного повернення комерційних зразків з космосу на Землю.

Зараз повернення матеріалів залишається суттєвим обмеженням для компаній, які проводять дослідження та виробництво у космосі.

У NASA зазначають: виробництво певних матеріалів в орбітальних умовах має переваги, проте ці вироби потребують надійного способу доставки на Землю для аналізу чи подальшого використання.

Запропонована концепція передбачає розташування ангара безпосередньо на орбіті. Система утримуватиме декілька спускних транспортних засобів, розміщених на єдиній платформі.

Головні ідеї та переваги розробки:

  • Клієнтам не доведеться чекати окремої спеціальної місії для відправки вантажу.
  • Скористатися спускним апаратом можна буде одразу у момент виникнення потреби.
  • Наявність декількох готових апаратів забезпечить регулярність і передбачуваність спуску.
  • Автономне чергування капсул відокремить доступність спускних потужностей від графіка польотів окремих кораблів.

NASA створить склад у космосі: вантажі зможуть чекати повернення на ЗемлюКонцепт орбітального апарату Gravitics (джерело: Gravitics)

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Деталі фінансування та інші проєкти

Програма NASA SBIR/STTR є частиною американського фонду America’s Seed Fund. Вона надає раннє фінансування малим підприємствам, які розробляють технології з потенційним комерційним і урядовим застосуванням.

Програма 2026 SBIR Phase I була оголошена 6 серпня. Протягом першої фази тривалістю 6 місяців Gravitics зосередиться на технічній складовій ангара Multiple-Downmass Hangar, щоб знизити вартість повернення корисної маси з орбіти.

Загалом же стартап розробляє та виготовляє великогабаритну стандартизовану орбітальну інфраструктуру. Її програми Orbital Carrier та Viper OTX призначені для забезпечення оперативного переміщення вантажів для цивільних, оборонних і комерційних операторів.

Крім того, Gravitics виконує контракт STRATFI для Космічних сил США та розвиває партнерства для доставки вантажів на низьку навколоземну орбіту.

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