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Роботи-собаки будуватимуть місячну базу: Китай розкрив плани

19:12 10.08.2026 Пн
2 хв
Мета - допомога та психологічна підтримка для астронавтів
aimg Ольга Завада
Роботи-собаки будуватимуть місячну базу: Китай розкрив плани Китай задіє робособак у місячних місіях (фото: Pexels)
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Роботи-собаки можуть стати одними з головних помічників астронавтів на Місяці. Китай планує доручити їм будівництво бази, патрулювання території, видобуток ресурсів та іншу ризиковану діяльність.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Багатофункціональні помічники: від видобутку ресурсів до побуту

Автономні роботизовані системи розробляються для виконання як важкої інженерної роботи, так і щоденних побутових завдань на поверхні Місяця.

Що хочуть довірити робособакам:

Дослідження та геологію - розвідку рельєфу, збір зразків місячного ґрунту (реголіту) та картографування місцевості.

Будівництво та видобуток - пошук і видобуток водяного льоду, мінералів, а також підготовку місцевих матеріалів для зведення захисних споруд.

Обслуговування місячної бази - патрулювання території, моніторинг і регулювання системи вентиляції та температури, прибирання житлових блоків і догляд за рослинами

Психологічну та фізичну підтримку - роботи зможуть спілкуватися з астронавтами, готувати їжу та надавати емоційну підтримку в умовах тривалої ізоляції від Землі.

Для повноцінного функціонування таких апаратів Китаю доведеться з нуля створити нову місячну систему навігації та зв'язку, а також адаптувати алгоритми штучного інтелекту до унікальних умов супутника Землі.

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Графік освоєння Місяця та найближчі місії

Проєкт використання робособак є частиною довгострокової космічної стратегії Пекіна. Як виглядають цілі Піднебесної:

Серпень 2026 року - запуск місії для видобутку та аналізу водяного льоду на Південному полюсі Місяця, що стане практичною базою для забезпечення майбутнього поселення ресурсами.

2035 рік - завершення будівництва першої повноцінної місячної бази ILRS та запуск нової супутникової інфраструктури.

2045 рік - розширення місячного комплексу та виведення на орбіту Місяця великого орбітального дослідницького центру.

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