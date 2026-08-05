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iPhone виявився у мільйони разів потужнішим за комп'ютер NASA: що показало порівняння

17:37 05.08.2026 Ср
2 хв
Що могли 4 кілобайти проти 12 ГБ?
aimg Ольга Завада
iPhone виявився у мільйони разів потужнішим за комп'ютер NASA: що показало порівняння iPhone перевершив комп'ютери NASA, які відправили людей на Місяць (фото: NASA)
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Сучасний iPhone значно потужніший за комп'ютер, який допоміг NASA висадити людей на Місяць у 1969 році. Порівняння їхніх характеристик наочно показує, наскільки стрімко розвинулися технології за останні 50 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження вчених MIT.

Командний модуль "Аполлон-11" був оснащений комп'ютером AGC, який для свого часу вважався передовою розробкою. Проте з точки зору сучасних стандартів його характеристики виглядають доволі скромно.

Що кажуть цифри?

За даними документації MIT, бортовий комп'ютер AGC мав 2 048 "слів" оперативної пам'яті, що перезаписується (RAM). Оскільки кожне слово складалося з 16 бітів, загальний обсяг RAM становив 32 768 бітів або рівно 4 096 байтів (4 кілобайти).

Сучасні показники техніки:

Оперативна пам'ять iPhone 17 Pro має 12 гігабайт RAM, що приблизно у 2,93 мільйона разів перевищує показник AGC;

Частота процесора: центральний процесор AGC працював на частоті 2,048 МГц (з ефективною швидкістю біля 0,043 МГц), тоді як процесор iPhone працює на частотах від 850 до 2 100 МГц;

Пам'ять: постійний запам'ятовувальний пристрій (ROM) ракети містив 72 кілобайти даних без можливості перезапису, тоді як смартфон може зберігати до 1 терабайта інформації.

Навіть якщо об'єднати обчислювальні потужності всіх створених модулів AGC в єдине ціле, отриманий комплекс не зможе зрівнятися із можливостями будь-якого сучасного смартфона.

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Чому iPhone не замінить ракетний комп'ютер?

Попри колосальну перевагу смартфонів, відображену у цифрах, встановлення iPhone у космічний корабель було б кроком назад для аерокосмічної галузі.

Науковці пояснюють: для керування ракетами потрібні зовсім інша архітектура, надійність та стійкість до радіації.

Сучасні космічні апарати вимагають високої спеціалізованої обчислювальної потужності. Наприклад, ракета Falcon 9 від компанії SpaceX використовує двоядерні процесори з тактовою частотою близько 4,10 ГГц, що вдвічі перевищує пикову частоту мобільних чипів.

Окрім того, головним завданням для нових місячних місій залишається не стільки потужність бортових ботів, скільки фізична надійність і безпека самих ракетних систем.

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